Madame canta l’amore al Lazzaretto | «Con questo disco un grande cambiamento artistico»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) IN TOUR. La giovaneutrice in concerto venerdì sera 7 luglio al. Con il nuovo album in lizza al Premio Tenco. «Progetto personale: ho scritto meno, ma ho detto molto».

Vasco, parlando di lei, ha detto non a torto che 'con il sesso', per sottolineare la sensualità con la quale la rapper interpreta i suoi testi. I RACCONTI Nei 15 pezzi che compongono L'...Quelli si vantano dei traguardi che tagliano, lui che si sente disconnesso. "Le canzoni sono ... L'amore sembra sinceramente commossa quando qualcuno dice o scrive che è lei l'erede ...

IN TOUR. La giovane cantautrice in concerto venerdì sera 7 luglio al Lazzaretto. Con il nuovo album in lizza al Premio Tenco. «Progetto personale: ho scritto meno, ma ho detto molto».