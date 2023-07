Ma è un dovere portarsi suoceri e genitori in vacanza?

Leggi su dilei

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Le vacanze si avvicinano e anche quest’anno so che non saranno un momento né di riposo né di svago. Mio figlio adolescente andrà al mare coi suoi cugini che hanno la stessa età, il più grande farà il suo primo Interrail. Noi, come ogni anno negli ultimi 7, passeremo parte delle nostre vacanze coi mieie poi con mia suocera che è sola. I miei mi hanno sempre fatto pesare il fatto che mia madre ha dei problemi di salute, e in sostanza ogni anno potrebbe essere “l’ultima estate che passiamo insieme”. Ho una sorella ma vive all’estero e questo senso di colpa non la tocca. Mia suocera da quando è rimasta vedova non ha più nessuno che la porta “al paese” e questa incombenza tocca a noi, che poi siamo obbligati a restare con lei perché la casa è isolata e ha paura di stare sola, oltre a fatto che non c’è la signora che durante l’anno le fa i mestieri e le cucina (va ...