Lutto Nella Musica Italiana | Addio Per Sempre al Celebre Cantautore!

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La notizia drammatica lascia il mondole senza parole. Ilcantautore se n’è andato troppo presto lasciano i fan sgomenti… Marcello Colasurdo, noto cantautore e musicista, è scomparso all’età di 68 anni. La triste notizia è stata annunciata sulla sua pagina Facebook, dove si legge un commovente messaggio di. Il maestro della tammurriata ha lasciato un vuoto nel mondo dellapopolare. L’annuncio della sua scomparsa è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Adesso alzate le vostre tammorre nell’alto dei cieli e suonate per me! io da lì continuerò a suonare per voi nei cerchi della terra e dei campi elisi. Grazie a tutti per l’amore che mi avete dato!” Negli ultimi anni, il musicista aveva affrontato problemi di salute. Aveva scritto di aver perso momentaneamente la vista a seguito di una ...

...il matrimonio del complessato Dave (Mark Addy) e Jean (Lesley Sharp) è in crisi a causa di un... i rischi: i nostri approfondimenti " Le 20 migliori università del mondo: scoprilenostra ...... che a Persona così meritevole siano stati riservati le esequie di Stato, ilnazionale nonché ... da autentico grande statista, è riuscito a sovvertire le regole della storia ,quale, come è ...In realtà, dal giorno della sua dipartita, il 30 giugno,cittadina ionica si è respirata l'aria del. Infatti, tante iniziative sociali, culturali e ricreative sono state appositamente ...

Lutto nella famiglia Gavazza: si è spenta mamma Gianna Giornale La Voce

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Il calcio inglese è in lutto per la morte improvvisa di John Berylson, proprietario e presidente del Millwall, scomparso in seguito a un tragico incidente ...