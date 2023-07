L’unica strada che porta a Nuvoleto non la può sistemare lo Stato

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È privata con funzioni pubbliche, quindi i danni della frana dovranno pagarli per metà i residenti del borgo in provincia di Cesena

... a fine giugno sono stati segnalati i primi scontri intra ... Così come sottolineato su AgenziaNova ,'episodio è avvenuto ...cosa certa è che la notizia è destinata a provocare nuove ...'inflazione va tenuta sì sotto controllo - incalza - ma speriamo che questa non siaindividuata'. Giuseppe Petracca, alla guida dell'Associazione Piccole Industrie di Lecce, aggiunge ...... e in questo momento gli abitanti possono usare solo la vecchiarimasta percorribile. Senza la prima classe dell'Ipsia, gli studenti per poter frequentare le lezioni in un altro ...