Lukaku | la mossa creativa dell’Inter per pareggiare quota 45 ? TS

(Di mercoledì 5 luglio 2023)è l’usato sicuro per l’attacco di Simone Inzaghi. L’Inter ha deciso: serve riportare a casa per la terza volta il gigante belga. In mente un’altramagica USATO SICURO ? L’Inter ha scelto: Romelusarà il diamante più costoso per raggiungere la seconda stella. Inzaghi lo ha ribadito più volte durante il summit pre-vacanze e lunedì, tornato dalle ferie in Sardegna, lo ha nuovamente ricordato ai suoi dirigenti. Chiuso Frattesi, ora avanti tutta per Big Rom. L’Inter, come lo scorso anno, dovrà però fare una magia. Il Chelsea non accetterà un altro prestito secco, poiché l’obiettivo è quello di cedereuna volta per tutte. L’idea nerazzurra è quella di un prestito oneroso a cinque milioni con obbligo di riscatto a 30 più alcuni bonus per provare ai 45 milioni a cui sarà ...

Tanto rumore per nulla. Stavolta ladi Giovanni Carnevali di provare a scatenare un'asta mediatica non ha pagato. Davide Frattesi ... Davanti la prima scelta resta sempre Romelu: pronta una ...... il 20 ottobre 2019 contro il Lecce, Pioli fece unasemplice ma decisiva per il futuro dei ...che nel calcio di oggi sembra indispensabile " e che di certo i nerazzurri non avevano inné in ...INTER, MAROTTA: 'IL CHELSEA NON PUO' PRETENDERE TROPPI SOLDI PER' LA RICHIESTA - Samardzic piace molto all'Inter, ma la concorrenza è spietata. In Italia il tedesco classe 2002 è corteggiato ...

In prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. Marotta ora punta Carlos Augusto e Demiral Tanto rumore per nulla. Stavolta la mossa di Giovanni Carnevali di provare a scatenare un'asta mediatica no ...Calciomercato delle top d’Europa: cosa hanno preso e cosa cercano. I calciatori della Serie A ancora nel mirino ...