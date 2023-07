in ospedale . L' influencer sta facendo preoccupare i suoi fan dopo molte ore di silenzio sui social . Solitamente laè molto attiva, mostra diversi momenti della sua vita ...ha risposto per le rime all'ennesimo attacco da parte di un hater: questa volta, l'accusa rivolta all'influencer è di ritoccare eccessivamente le sue foto , per fingere di avere gambe ...La 26enne ha replicato a chi l'ha accusata di utilizzare filtri per allungarsi le ...

Ludovica Valli in ospedale, follower in allarme: «Mi sono svegliata con una brutta sorpresa» leggo.it

Antonella Fiordelisi è tornata single. Dopo una serie di tira e molla all'interno della casa del Grande Fratello Vip con Edoardo Donnamaria, le cose tra i due fuori dal reality ...Ludovica Valli in ospedale. L'influencer sta facendo preoccupare i suoi fan dopo molte ore di silenzio sui social. Solitamente la Valli è molto attiva, mostra diversi momenti della ...