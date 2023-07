L' Ucraina avverte i cittadini sulla protezione dalle radiazioni | Il grano duro balza a 820 dollari dopo le minacce russe

05 lug 14:25 Kievi cittadini sulla protezione dalle radiazioni Il ministero della Salute ...40 Zelensky: "La priorità è la protezione delle centrali nucleari" 'La prima sfida per l'è ...... conoscitore del cerchio magico di Putin Il ministro degli Esteri britannico: "Serve una pace vera" Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 16:...... secondo quanto riferito dal Financial Times , il presidente cinese Xi Jinping ha messo personalmente in guardia l'omologo russo Vladimir Putin contro un attacco nucleare in. Il giornaole dà ...

Ucraina-Russia, "Xi avverte Putin: no a un attacco nucleare" Adnkronos

Scambio di accuse tra Russia e Ucraina sulla centrale di Zaporizhzhia. L'Aiea chiede un accesso più ampio all'impianto. Per il Financial Times 'Xi ha ammonito Putin su un attacco nucleare in territori ...Kiev teme che potrebbe verificarsi un incidente nucleare. La centrale di Zaporizhzhia per Mosca "è un obiettivo militare".