Lotito conferma | «Vorrei Berardi alla Lazio | ma c’è questo problema»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Claudiole sue intenzioni: il patron biancoceleste vorrebbe prendere, ma c’è unDomenicoresta il grande obiettivo dellain vista della nuova stagione, A tal proposito, Il Messaggero ha riportato alcune dichiarazioni di, confidatosi nella giornata di ieri con Suor Paola, al termine dei funerali di D’Amico. LE PAROLE – «Ioprenderlo, ma il Sassuolo spara oltre 30 milioni per uno che ha quasi 30 anni e pretende un ingaggio alto. Io devo pensare innanzitutto a non smantellare e are la squadra che ha conquistato il secondo posto. Ho rinnovato a Pedro, poi ci sarà Luis Alberto, e pian piano i rinforzi giusti per ampliare l’organico per la Champions».

Ladi Luis Alberto La battaglia per i diritti tv non si è chiusa, macercherà di affondare i primi colpi questa settimana. No a Parades, Sarri vuole Torreira in regia, ma il ...Sul tavolo di Villa San Sebastiano non sono arrivate proposte nemmeno vicine ai 30 - 40 milioni ipotizzati daper l'eventuale cessione e se qualcuno immagina di presentarsi alla fine di agosto,...... dell'insperatadi Adrien Rabiot e del ritorno di Nicolò Rovella dal prestito al Monza, ... in scadenza tra un anno con la Lazio, se il presidente Claudiodovesse mitigare le pretese e ...

Lazio, Lotito conferma il gruppo di Sarri e tiene Milinkovic Radiosei

LIVE CALCIOMERCATO LAZIO - Le ultime ore di calciomercato hanno portato in casa Lazio tante novità, sia dal punto di vista della situazione contratti che dai nomi in orbita biancoceleste.A tal proposito, Il Messaggero ha ripreso queste parole di Lotito che si è confidato ieri con Suor Paola ... Io devo pensare innanzitutto a non smantellare e a confermare la squadra che ha conquistato ...