'I nip saranno gente veramente comune, semplice della strada, come il vicino di casa....' Nel cast non ci saranno poi Jasmine Carrisi e. A svelarlo è stata proprio quest'ultima, ...La popolarità dile ha permesso di diventare un personaggio a tutto tondo. La moglie di Al Bano, infatti, potrebbe essere una concorrente del Gf Vip, ma c'è un però. Alfonso Signorini ha chiesto più ...

Loredana Lecciso, durante il balletto c’è un’altra donna misteriosa che le ruba la scena Grantennis Toscana

Anche nella prossima edizione del Grande Fratello le emozioni ma soprattutto le novità non mancheranno. Una su tutte, vede la presenza nel reality di persone completamente sconosciute al grande pubbli ...Jasmine e Romina Carrisi assieme a fare shopping a Roma con un look semplice e senza trucco: il video come non le avevamo mai viste.