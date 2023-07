L' opposizione chiede che Santanchè riferisca anche alla Camera

Tutti i gruppi parlamentari dihanno chiesto nell'Aula della Camera una informativa urgente del ministro del Turismo Daniela Santanchè in relazione alla sua attività professionale ed imprenditoriale anche a Montecitorio ...Per saperne di più EUROPA DEL SUD MADRID In Spagna, il leader dei popolariai socialisti di ... L'eurodeputato socialista Robert Biedro (S&D) ha dichiarato che l'polacca dovrebbe ...I partiti dichiedono alla ministra del Turismo di riferire in aula , altrimenti di ... La Lega, con il capogruppo Riccardo Molinari e il vicesegretario Andrea Crippa ,alla ministra ...Tutti i gruppi parlamentari di opposizione hanno chiesto nell'Aula della Camera una informativa urgente del ministro del Turismo Daniela Santanchè in relazione alla sua attività professionale ed impre ...La ministra del Turismo riferirà nell'aula di Palazzo Madama in merito alle sue vicende imprenditoriali e alle le sue società finite sotto ...