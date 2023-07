Per tutti gli incontri, calcio d'inizio alle ore 16.30 e ingresso gratuito,presso l'Aquagranda. Dopo le esperienze passate, con i ritiri del Milan femminile e del Monza primavera,...Il 19 luglioalle 17 contro il Rapperswil - Jona, formazione svizzera di Promotion league (... Tutte e tre le amichevoli si giocheranno al centro sportivo "Aquagranda" diHa commentato Luca Moretti, Presidente e CEO dell'APT: Soddisfazione anche nelle parole ... Per tutti gli incontri, calcio d'inizio alle ore 16.30 e ingresso gratuito,presso l'...

Livigno sempre più capitale dello sport: ospiterà il ritiro della Sampdoria di Pirlo leggo.it

Per tutti gli incontri, calcio d’inizio alle ore 16.30 e ingresso gratuito, sempre presso l’Aquagranda. Dopo le esperienze passate, con i ritiri del Milan femminile e del Monza primavera, Livigno apre ...L’Hotel Paradiso ha dato il benvenuto alla Sampdoria in vista del ritiro estivo a Livigno: il messaggio social L’Hotel Paradiso ha dato il benvenuto alla Sampdoria in vista del ritiro estivo in Valtel ...