LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard stacca Pogacar! Hindley ancora in testa

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE17.13si riporta su Gall. Con lui sempre Ciccone e Buchmann. Il danese si sta sobbarcando tutto il lavoro, gli altri potrebbero approfittarne nel finale. 17.12 Altri 2 km di discesa, poi 6 km in sostanziale pianura, anche se la strada tenderà sempre leggermente verso l’alto. 17.11 Per ora il piano della BORA ha funzionato alla perfezione!mantiene il suo vantaggio in discesa! 17.10 10 KM AL TRAGUARDO DI LARUNS! 17.10 Al momento il cronometro dice 56” trae Pogacar. 10” dietro allo sloveno c’è il suo compagno Adam Yates, che potrebbe anche tornare utile nel piano finale. 17.09 Felix Gall sembra il meno efficace in discesa. Un ricongiungimento ...

LIVE Tour: quinta tappa, Neilands vince il Col d'Ichere. Powless distanziato La Gazzetta dello Sport

