LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Van Aert | Pedersen e Campenaerts in avanscoperta | non lontano il Col de Soudet

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE14.41 Ribadiamo la testa della corsa, con Victor Campens (Lotto-Dstny), Wout Van(Jumbo-Visma) e Mads(Lidl-Trek). A 1’05” il gruppo con dentro 14.38 Intanto immagini su Quinn Simmons, caduto in precedenza: tuta strappata e parecchie escoriazioni… 14.35 Una quindicina di chilometri e inizierà il Col de, che torna nel percorso dopo tre anni. L’ultimo a passare in vetta fu Marc Hirschi. 14.32 Ancora 106 chilometri al traguardo, la testa della corsa ha ora 40” sugli immediati inseguitori e 2’40” sul gruppo. 14.29 Questa invece la nuova top ten della classifica a punti: 1 PHILIPSEN Jasper 150 pts. 2 COQUARD Bryan 84 pts. 3 LAFAY ...