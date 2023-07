LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Neilands allunga | gruppo a 4? dalla fuga con Ciccone e Hindley

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE16.14 Nel frattempo il gap delMaglia Gialla, guidato sempreUAE, è sceso a 3’50”. Di certo le scaramucce neldi testa aiutano la causa del team di Pogacar e Yates. 16.13 Ora provano adre Van Aert ed Alaphilippe! I due provano ad anticipare la salita ed a riportarsi su. 16.11 Lo stessosi occupa di chiudere il gap. Fino a qui per lui è stato tutto semplice, da qui alla fine dovrà lavorare per ogni secondo che vorrà guadagnare sugli altri uomini di classifica. 16.10 Ildegli inseguitori si spezza di nuovo: rimangono nel secondo troncone ...

Le date italiane deldi Eros Ramazzotti Sarà un concerto come sempre straordinario quello di ... per dar vita a unche richiamerà quanto accaduto in questi mesi in giro per il mondo, da Los ...Mengoniin Italia e in Europa Dopo il successo al Festival di Sanremo e la partecipazione all' Eurovision , Marco Mengoni ha annunciato il suoestivo, che oramai da giugno lo sta portando a ...Questa visione è stata musicalmente traslatain questo progetto, per radicare il tutto all'... 075 8783386 "@montevibiano.it www.trasimenoblues.it

Dopo il grande successo dei live dello scorso anno, con più di 600mila biglietti venduti, il giovane cantautore prosegue il suo nuovo tour del 2023 con tre date sold out allo Stadio Olimpico di Roma C ...Arturo Brachetti, “the Legend of quick change”, ovvero il grande Maestro del trasformismo internazionale si racconta venerdì 7 luglio a Parco Dora Live 2023. Una serata speciale, intima, senza magie e ...