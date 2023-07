LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | iniziano i Pirenei! C’è il Col de Marie Blanque

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDEAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella quintadelde! Subito tanta salita nei 162,7 km da Pau a Laruns, due città che sono quasi in pianta stabile sede di arrivo o di partenza delle frazioni pirenaiche della Grande Boucle. Prima la lunga scalata del Col du Soudet, 15,2 km al 7,2% con diversi tratti in abbondante doppia cifra, poi lo strappo di Col d’Ichere (4,2 km al 7%) ed infine le dure pendenze del Col de, 7.7 km all’8.6% con la seconda metà estremamente impegnativa, costantemente sopra al 10% di pendenza e con ...