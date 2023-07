LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Col de Soudet | Ciccone ed Hindley nel gruppetto inseguitore in rimonta

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE15.03 Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep) a fare l’andatura nel gruppo. 15.00 Per ora il gruppo sale del proprio passo, rimanendo a 2’40” dal trittico di testa. Si avvicinano invece gli altri inseguitori, a 35”. 14.58 La prima parte è abbastanza agevole per Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). 14.55il Col de! 15,2 km ad oltre il 7% di pendenza media, con alcuni tratti sull’11-12%! 14.53 Interessante che nel gruppone all’inseguimento ci siano giocatori come Jaie Giulio, due che in salita ci sanno andare… 14.50 Il Col de...

Il sorteggio è stato tutto sommato positivo, con un solode force tra la 14esima e la 17esima giornata, che vedrà il Napoli ospitare prima l' Inter per poi andare allo Juventus stadium per ...... il musicista rock è tornato sulla scena come solista con uneuropeo. Riguardo la nuova ...Rai3 insieme con la moglie Valentina Cenni - Stefano Bollani torna a dedicarsi ai suoi acclamatissimiIlde France è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti2023: LA GUIDA LE CLASSIFICHE IL PERCORSO

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: nuova occasione per i velocisti OA Sport

Arturo Brachetti, “the Legend of quick change”, ovvero il grande Maestro del trasformismo internazionale si racconta venerdì 7 luglio a Parco Dora Live 2023. Una serata speciale, intima, senza magie e ...In occasione della presentazione dei palinsesti Sky per la stagione 2023/2024 incontriamo Francesca Michielin, confermata alla conduzione di ‘X Factor’. “Ero titubante ...