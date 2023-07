LIVE Sinner-Schwartzman | Wimbledon 2023 in DIRETTA | terza sfida all’argentino in poche settimane

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAhttps://www.oasport.it//07/-in--allargentino-in-Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno ditra Jannike l’argentino Diego. Quarto confronto diretto tra i due, con l’azzurro capace di imporsi sempre senza lasciare per strada alcun set. Il vincente dellatroverà al terzo turno uno tra l’australiano Vukic ed il francese Halys., ventiduenne ...

Il terzo Slam dell'anno, dopo gli Austalian Open e il Roland Garros , incomincia subito forte dopo l'avvio incoraggiante di ieri con Musetti e. Wimbledon: il programma di oggi 4 luglio 2023 . ...Le ambizioni azzurre saranno riposte in, Berrettini, Musetti e Camila Giorgi. Wimbledon 2023 il calendario completo Lunedì 3: primo turno maschile (metà bassa) e femminile (metà alta) Martedì ...... mentre ad Halle ha avuto la peggio contro l'altro connazionale, Jannik. Da dimenticare ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on ...

LIVE Sinner-J. Cerundolo, Wimbledon 2023 in DIRETTA: Djokovic chiude. Ora un altro match, poi l'azzurro OA Sport

LIVE Sinner-Cerundolo: guarda lo Streaming GRATIS di Wimbledon in Diretta SINNER-CERUNDOLO STREAMING GRATIS – Ha preso il via il torneo di Wimbledon, il terzo Slam della stagione, che nella giornata d ...In programma oggi 4 luglio il derby azzurro Berrettini-Sonego, molto atteso e centrale nella stagione del campione romano. Bene Musetti e Sinner ...