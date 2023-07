LIVE Sinner-Schwartzman | Wimbledon 2023 in DIRETTA | smette di piovere a Londra | in campo Medvedev

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MUNAR (5° MATCH DALLE 12.00) 14.45 In verità era previsto dall’organizzazione questo mini acquazzone, terminato con una certa celerità. Per questo si è deciso di aprire comunque l’impianto e non è un caso che ora il primo incontro trae Fery sia iniziato. 14.20 Situazione complicata a, ricomincia a…Sul-1 aprono ilperché prevedono che la pioggia possare a breve. 13.17 L’ultimo aggiornamento che arriva daè che si stiano togliendo i teloni e quindi la pioggia abbia concesso una tregua., che disputerà il terzo incontro sul1, non avrà ...

... poi la pioggia ferma Berrettini e Sonego Wimbledon: Roger Federer accolto nel Royal Box con una standing ovation [VIDEO] Lo smash in salto alla Sampras, il borsone di Gucci:convince e fa ...... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand. L'incontro inizierà non prima delle 17:30 .- Schwartzman: il pronostico ...SEGUI ILDI- SCHWARTZMAN PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Schwartzman scenderanno in campo oggi (mercoledì 5 luglio) . I due giocatori sono pianificati come terzo e ...

LIVE Sinner-Schwartzman, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si gioca nel pomeriggio inoltrato OA Sport

Sinner-Schwartzman è un match valido per il secondo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.Pronostici Wimbledon: Jannik Sinner-Diego Schwartzman e i match del 05/07/2023. Seguilo in diretta Live dalle ore 15.30 su BetItaliaWeb!