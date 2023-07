(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MUNAR (5° MATCH DALLE 12.00) Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno ditra Jannike l’argentino Diego. Quarto confronto diretto tra i due, con l’azzurro capace di imporsi sempre senza lasciare per strada alcun set. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra l’australiano Vukic ed il francese Halys., ventiduenne di San Candido, arriva al match odierno dopo aver raggiunto i quarti sia a ‘s-Hertogenbosch che ad Halle. Sconfitto prima dal finlandese Ruusuvuori, poi da un super Bublik, Jannik è stato fermato anche da un piccolo problema fisico. ...

SEGUI ILDI- SCHWARTZMAN PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Schwartzman scenderanno in campo oggi (mercoledì 5 luglio) . I due giocatori sono pianificati come terzo e ...SCORE Riprende (3° match dalle 12 italiane sul Court 12) il derby tricolore tra Berrettini e ... ottavi a Stoccarda (battuto da O'Connell) e ad Halle (superato da). Il derby. Il primo a ...Il terzo Slam dell'anno, dopo gli Austalian Open e il Roland Garros , incomincia subito forte dopo l'avvio incoraggiante di ieri con Musetti e. Wimbledon: il programma di oggi 4 luglio 2023 . ...

LIVE Sinner-Schwartzman, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si gioca nel pomeriggio inoltrato OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEhttps://www.oasport.it/2023/07/live-sinner-schwartzman-wimbledon-2023-in-diretta-terza-sfida-allargentino-in-poche-settimane Buongiorno e benvenuti nella DIRET ...Lorenzo Musetti disputerà uno degli ultimi incontri di giornata contro Munar, onesto terraiolo. Musetti ha i favori del pronostico e deve vincere. Il match non inizierà prima delle 17:30, in tv sui ...