LIVE Sinner-Schwartzman | Wimbledon 2023 in DIRETTA | riprende il gioco sul campo-1 | Medvedev avanti di un set

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MUNAR (5° MATCH DALLE 12.00) 15.50 Giornata decisamente dal meteo variabile. Ora non piove e si scoprono tutti i campi.ha concluso il primo set in suo favore contro il britannico Fery sullo score di 7-5. 15.30 La giornata è così, non c’è niente da fare. Nuova interruzione per pioggia e si fa ricorso ai teloni…visto che gli organizzatori sono giocati la chance di rimanere con il tetto aperto, confidando in una rapida schiarita. Vedremo… 14.45 In verità era previsto dall’organizzazione questo mini acquazzone, terminato con una certa celerità. Per questo si è deciso di aprire comunque l’impianto e non è un caso che ora il primo incontro trae Fery sia iniziato. 14.20 Situazione complicata a Londra, ...