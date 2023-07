LIVE Sinner-Schwartzman | Wimbledon 2023 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MUNAR (5°DALLE 12.00) 19:24 Quella che ci accingiamo a raccontare sarà la terza sfida in poche settimane tra l’altoatesino ed il sudamericano, con Jannik bravo ad imporsi in due occasioni sulla terra rossa. 19:19 Pur con qualche brivido Krejcikova chiude ilcon lo score di 6-2 7-5. Sul Campo numero 1 dell’All England Club trasarà il momento di Jannike Diego. 18:15 Terminato un primo set a senso unico tra Krejcikova e Watson, con la ceca capace di imporsi per 6-2. Al termine delsarà finalmente il turno di Jannik! A tra poco! 17:12 Vittoria in tre set per ...