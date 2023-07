LIVE Sinner-Schwartzman 7-5 6-1 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di due set

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MUNAR (5° MATCH DALLE 12.00) 21:19 Si riparte conal servizio. 21:12 Piccola pausa per consentire la chiusura del tetto. Non piove, ma serve la luce artificiale. TERZO SET 6-1 SECONDO SET! Non passa la risposta di dritto del sudamericano. Jannik èper due set a 0. 40-15 DUE SET POINT. Prima esterna vincente di Jannik. 30-15 Ottimo l’approccio a rete con il rovescio tagliato del. 15-15 In corridoio il rovescio incrociato dell’argentino. 0-15 Gratuito con il dritto del numero uno d’Italia. 5-1 DOPPIO BREAK! Risposta vincente di rovescio dell’altoatesino, che serve per il set. 40-AD Palla del doppio break ...

SCHWARTZMAN 7 - 5, 3 - 1BERRETTINI - SONEGO 6 - 7, 6 - 3, 6 - 6ARNALDI - CARBALLES BAENA 7 - 6(0), 3 -...20.36 " SET" Il primo parziale finisce 7 - 5 per Jannik contro Schwartzman. 20.22 " SET ARNALDI " Matteo fa suo il primo set al TB contro Carballes Baena. 20.08 " SET BERRETTINI " Matteo ... L'incontro inizierà non prima delle 17:30 .- Schwartzman: il pronostico ...

LIVE Sinner-Schwartzman, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si gioca nel pomeriggio inoltrato OA Sport

Tanta Italia in campo nel day 3 di Wimbledon, terzo Slam stagionale sui prati dell’All England Club di Londra e che quest’anno - di nuovo aperto a tutte e con… Leggi ...La diretta scritta di mercoledì 5 luglio: programma ricchissimo dopo i tanti incontri cancellati ieri per la pioggia. 12 italiani tra cui Sinner, Musetti e il resto del derby Berrettini-Sonego ...