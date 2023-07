LIVE Sinner-Schwartzman 6-5 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | l’argentino serve per rimanere nel set

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MUNAR (5° MATCH DALLE 12.00) 0-15 Gran rovescio incrociato dell’altoatesino. 6-5 Game. Rovescio lungolinea vincente del numero italiano, che sventa il pericolo. Dopo il cambio di camposervirà per spingere il set al tiebreak. AD-40 ACE provvidenziale di. 40-40 Si ferma sul nastro stavolta la palla corta dell’azzurro. AD-40 Gran punto dell’azzurro, che spinge con il dritto inside out e chiude con la palla corta. 40-40 Scappa via il rovescio del sudamericano. 30-40 Palla break. Passante di dritto super del tennista di Buenos Aires. 30-30 Pizzica la riga la risposta di rovescio del. 30-15 Potente il rovescio ...

poi la pioggia ferma Berrettini e Sonego Wimbledon: Roger Federer accolto nel Royal Box con una standing ovation [VIDEO] Lo smash in salto alla Sampras, il borsone di Gucci:convince e fa ...Tutto anche in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- SCHWARTZMANBERRETTINI - SONEGO 6 - 7ARNALDI - CARBALLES BAENA 1 - 0...

LIVE Sinner-Schwartzman, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si gioca nel pomeriggio inoltrato OA Sport

Tanta Italia in campo nel day 3 di Wimbledon, terzo Slam stagionale sui prati dell’All England Club di Londra e che quest’anno - di nuovo aperto a tutte e con… Leggi ...La diretta scritta di mercoledì 5 luglio: programma ricchissimo dopo i tanti incontri cancellati ieri per la pioggia. 12 italiani tra cui Sinner, Musetti e il resto del derby Berrettini-Sonego ...