LIVE Nuoto | Europei juniores 2023 in DIRETTA | l’Italia sogna con Andrea Camozzi e Alessandro Ragaini! C’è Curtis n ei 50 stile

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladella seconda giornata deglidi Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirovi?’, un day-2 nel quale si assegneranno ben nove titoli e in cui le emozioni non mancheranno, dopo i trionfi azzurri della giornata iniziale che hanno vistosalire per due volte sul gradino più alto del podio nelle staffette 4×100libero.si è presentata presenta a Belgrado con la squadra più numerosa, considerati i suoi 42 elementi, a precedere in questa particolare classifica la Germania (39) e la Gran Bretagna (34). Saranno in gara i nuotatori di 40 nazioni per un totale di 583 atleti, per la seconda ...