LIVE Nuoto | Europei juniores 2023 in DIRETTA | Biagiotti quinta nei 200 sl Attesa per Camozzi e Ragaini! C’è Curtis nei 50 stile

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15: Non si capisce cosa sia accaduto, è tutto fermo 17.12: Manca l’ufficialità 17.11: ARGENTOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAA! ALESSANDRO RAGAINI CON IL RECORD PERSONALE VA A PRENDERSI IL SECONDO POSTO ALLE SPALLE DELLO SCATENATO BULGARO MITSIS. QUINTO BERTONI 17.10: Ai 100 Mitsis, Pouillart, Jazdauskas 17.08: L’Italia ci riprova per il podio con Alessandro Ragaini e Filippo Bertoni nella finale dei 200libero uomini. Questi i protagonisti: 1 ZDYBEL, Adam 05 Poland 1:50.44 2 JAZDAUSKAS, Rokas 05 Lithuania 1:49.83 3 BAESCHNITT, Jarno 05 Germany 1:49.31 4 RAGAINI, Alessandro 06 Italy 1:48.64 5 MITSIN, Petar 05 Bulgaria 1:49.18 6 POUILLART, Corentin 05 France 1:49.54 7 BERTONI, Filippo 06 Italy 1:50.30 8 FLORENCIO FERNANDEZ, Ian 05 Spain 1:50.63 17.05: Niente podio per Matilde ...