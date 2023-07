LIVE Musetti-Munar | Wimbledon 2023 in DIRETTA | match cancellato e rinviato a domani!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vedere la partita in tv e streaming 16.20 Si temeva questo epilogo e così è stato:iltra. Come accaduto per le sfide tra Rublev e Karatsev e Bublik e Wolf, si è optato per questa decisione visto l’orario tardo in cui erano previste, da associare alla pioggia. Il carrarino in campo domani. 15.50 Giornata decisamente dal meteo variabile. Ora non piove e si scoprono tutti i campi. 15.30 La giornata è così, non c’è niente da fare. Nuova interruzione per pioggia e si fa ricorso ai teloni… 14.45 Si scoprono tutti i campi, non piove più. Di sicuro, però, la sfida diè a rischio, essendo la quinta e ultima sul campo n.18. 14.20 Situazione complicata a Londra, ...