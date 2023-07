LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tappa ideale per un attacco nel finale

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della sestadeld’Italia. In questo mercoledì 5 luglio si va da Canelli a Canelli, per un totale di 104,4 chilometri. Si parte e si arriva nello stesso luogo. Prima parte di frazione pressoché piatta, poi, dopo 60 km, si comincia a salire: l’ascesa verso Castino (GPM di 3a categoria) e in successione Calosso e l’arrivo in con lo strappo di Canelli. Disegnoper qualche scatto letale nel: difficile prevedere un arrivo compatto, anche se potrebbe essere comunque una volata a risolvere le cose. A comandare la generale è sempre di più Annemiek Van Vleuten ...

Presentata oggi nel fermento dell'OceanPark, precisamente all'interno del padiglione azzurro della Fiera di Genova, l'impresa di Luca ...Italiana Vela in concomitanza con il Grand Finale del...... quali David Pompili e Luca Bellandi, che realizzeranno delle maxi opere d'arte, e Gianni ... che con questo Festival ha dato vita a un progetto ambizioso, che sta facendo ildel mondo - ha ...... i festeggiamenti sono proseguiti sabato con l'intrattenimento dei SituazionistiBand, ... avere giovani come Matilde e Lara, cresciute nelle nostre piccole scuole del paese che portano inper ...

LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: finale movimentato, Longo Borghini sfida Van Vleuten OA Sport

Serata all’insegna della musica dal vivo con tanti artisti sui palchi della Puglia. Stasera in tv su Italia 1 a partire dalle 21.30 andrà in onda Radio Norba ...Per la quinta tappa dell'edizione 2023, il Giro d'Italia Donne sbarca in Piemonte e propone una frazione tutta torinese che partirà da Salassa a Ceres per 105,6 km. C'è grande attesa per una tappa ch ...