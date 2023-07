LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si ritira Elisa Longo Borghini

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.30 AGGIORNAMENTO:non si presenterà al via dellaodierna in seguito alla brutta caduta di ieri. Il team Lidl-Trek ha comunicato ufficialmente il ritiro della campionessa italiana dalpochi minuti fa. Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della sestadeld’Italia. In questo mercoledì 5 luglio si va da Canelli a Canelli, per un totale di 104,4 chilometri. Si parte e si arriva nello stesso luogo. Prima parte di frazione pressoché piatta, poi, dopo 60 km, si comincia a salire: l’ascesa verso Castino (GPM di 3a ...