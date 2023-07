LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 60 km all’arrivo! Gruppo per il momento compatto

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 Ilè spezzato in due: una 60ina di cicliste davanti, il resto dietro, che insegue a 10? circa. 13.08 In questoil. 13.05 Siamo in corsa da circa un’ora. Media di gara: 37,3 km/h. 13.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla allatestuale della sestadeld’Italia. 9.30 AGGIORNAMENTO: Elisa Longo Borghini non si presenterà al via dellaodierna in seguito alla brutta caduta di ieri. Il team Lidl-Trek ha comunicato ufficialmente il ritiro della campionessa italiana dalpochi minuti fa. Buongiorno a tutti amici di ...

...arrivasse questo momento! Adoro esibirmi da solista e da quando qualche anno fa ho portato in...con la moglie Valentina Cenni - Stefano Bollani torna a dedicarsi ai suoi acclamatissimi. Ad ...Ma come si fa a andare incosì". La prossima puntata. Elisabetta Gregoraci potrà prendersi la sua rivincita accanto a Alan Palmieri nella prossima puntata di Battiti, che da ieri è in ...L'episodio uscito pochi minuti fa ha fatto il rapidonel web con il calciatore che non si è ancora espresso sull'accaduto. Naturalmente il popolo napoletano è insorto chiedendo una multa al ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia Donne 2023. In questo mercoledì 5 luglio si va ...Il cantautore irlandese Glen Hansard, premio Oscar nel 2008 per la migliore canzone (il film era “Once“), ha scelto Lucca per girare due video musicali per il suo nuovo disco in uscita a ottobre. Una ...