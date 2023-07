LIVE – Giorgi-Gracheva 2-6 0-0 | primo turno Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildi, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Secondo confronto in carriera tra le due giocatrici, che si ritrovano dopo il match del Roland Garros 2021 vinto dall’allora russa, ora francese. Stavolta però a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Camila, reduce dalla semifinale a Eastbourne e molto più pericolosa ed esperta della sua avversaria su erba. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, conpianificate come secondo match della giornata sul Court 6 dalle 12:00 italiane (al termine di Stefanini-Kontaveit). COME ...

In campo per le azzurre anche Camila, Paolini, Bronzetti ed Errani. Big in gara Alcaraz, Medvedev e Tsitsipas.

LIVE Camila Giorgi-Gracheva, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si gioca dopo la cancellazione di ieri OA Sport

Lorenzo Musetti disputerà uno degli ultimi incontri di giornata contro Munar, onesto terraiolo. Musetti ha i favori del pronostico e deve vincere. Il match non inizierà prima delle 17:30, in tv sui ...