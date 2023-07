LIVE Camila Giorgi-Gracheva | Wimbledon 2023 in DIRETTA | secondo match sul campo 6 | schiarita a Londra

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E TUTTI GLI ORARI DI OGGI A16:08 Siamo nel corso delset tra l’estone Kontaveit e l’azzurra Stefanini, con la prima che ha chiuso il primo parziale con lo score di 6-4. Al termine di questo incontro toccherà a. 15.50 Giornata decisamente dal meteo variabile. Ora non piove e si scoprono tutti i campi. 15.30 La giornata è così, non c’è niente da fare. Nuova interruzione per pioggia e si fa ricorso ai teloni… 14.45 Smette di piovere per fortuna a, ora si spera non ci siano altre interruzioni. 14.13 Riprende a piovere ae la situazione si complica… 13.20 L’ultimo aggiornamento che arriva daè che si stiano togliendo i teloni e ...

LIVE Camila Giorgi-Gracheva, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si gioca dopo la cancellazione di ieri OA Sport

Dopo i numerosi rinvii per pioggia si riprende a giocare sull'erba dello Slam londinese: il derby italiano riparte con il torinese avanti 1-0 ...