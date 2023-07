LIVE Camila Giorgi-Gracheva 2-6 | 4-6 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | azzurra eliminata al primo turno

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E TUTTI GLI ORARI DI OGGI AE’ quindi tutto per questo appuntamento, arrivederci alla prossimadai campi dell’All England Club di Londra! Un saluto sportivo! 18.256-2 6-4! Con il quinto ace chiude Varvara, un match che l’ha vista prevalere su un’avversaria con lo stesso tipo di tennis che l’ha costretta a tirare fuori il meglio di sè.parziale in cui in negativo hanno fatto la differenza i 7 doppi falli dell’, che ha chiuso il parziale con addirittura 23 gratuiti. Nel secondoha provato a restare attaccata in tutti i modi ma alla fine la tenacia della francese è prevalsa, anche ...

Delusione Giorgi: vince Gracheva DeludeGiorgi , subito fuori a Wimbledon, sconfitta dalla ... Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW BERRETTINI - SONEGOI PLURIVINCITORI ...... indietro 4 - 0 nel primo set contro Gracheva 17.13 - SET SWIATEK - Sul Centre Court Iga Swiatek fa suo il primo set, 6 - 2 a Sara Sorribes Tormo 17.00 - Inizia il match di primo turno di...... Elisabetta Cocciaretto , che si è imposta per 6 - 3 6 - 4 sulla colombianaOsorio e sfiderà ... RIVIVI ILPrimo set fortemente condizionato dalla pioggia con due interruzioni nel corso del ...Oltre al maltempo, a caratterizzare la giornata sui prati dell'All England Club è stata l'irruzione degli attivisti ecologisti durante il match tra Dimitrov e Shimabukuro. Cocciaretto al 2° turno ...Organizzatori in crisi col meteo, si devono giocare ben 87 partite. Il derby azzurro riprende dal secondo set, mentre sul campo 1 andrà in scena Sinner ...