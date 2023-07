LIVE – Bronzetti-Cristian 0-1 | primo turno Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

... 6 e 10 dove giocano tre azzurre: Cocciaretto contro Osorio Serrani, Stefanini contro Kontaveit (l'estone è all'ultimo torneo della carriera), econtro cristian. Questo il programma ......- Badosa Tiafoe - Wu Shimabukuro - Dimitrov Lehecka - Ofner Ivashka - Coria Golubic - Schmiedlova Stricker - Popyrin Cirstea - Maria F Cerundolo - Borges Minnen - Ostapenko Cristian -...In campo per le azzurre anche Camila Giorgi, Paolini,ed Errani. Big in gara Alcaraz, Medvedev e Tsitsipas. Abbonati e segui in diretta su Sky e in streaming su NOW Wimbledon ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25 Cancellati tutti i match non ancora cominciati: per quanto concerne i tennisti italiani, dopo quello di Lucia Bronzetti, slittano a domani anche gli inc ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25 Cancellati tutti i match non ancora cominciati: per quanto concerne i tennisti italiani, dopo quello di Lucia Bronzetti, slittano a domani anche gli inc ...