LIVE Berrettini-Sonego 6-7 6-3 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | 11 punti consecutivi danno al romano il pareggio dei conti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E TUTTI GLI ORARI DI OGGI A6-3 SET: ancora un dritto poderoso, sono undici iche lo portano a pareggiare i. 40-0 TRE SET POINT: arriva il sesto ace. 30-0 Prima e dritto di. 15-0 Prima dichenon tiene in campo. 5-3 BREAK: splendido dritto delche di forza va a prendersi la chance di servire per il set. 0-40 TRE PALLE BREAK: doppio fallo di. 0-30 Stavolta non funziona la discesa a rete di, che viene passato in corsa da ...