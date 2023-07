LIVE Berrettini-Sonego 6-7 6-3 6-6 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | tie-break del terzo set

Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW- SONEGOI PLURIVINCITORI NEL SINGOLARE MASCHILE 17) 2 VITTORIE JOHN HARTLEY (R. Unito): 1879 , 1880 JOSHUA PIM (R. Unito): ...In programma oggi (mercoledì 6 luglio) ci sono ottantasette partite, con i match di primo e secondo turno dello Slam londinese che ripartirà anche il derby italiano- Sonego , sospeso ieri ...... ma la sorpresa più piacevole è stataIL PROGRAMMA COMPLETO DEL DAY 3 Wimbledon: un set da bombardieri anni '90, poi la pioggia fermae Sonego Wimbledon: Roger Federer accolto ...

LIVE Berrettini-Sonego 6-7, 0-0, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si ricomincia oggi dopo la pioggia OA Sport

Tanta Italia in campo nel day 3 di Wimbledon, terzo Slam stagionale sui prati dell’All England Club di Londra e che quest’anno - di nuovo aperto a tutte e con… Leggi ...La diretta scritta di mercoledì 5 luglio: programma ricchissimo dopo i tanti incontri cancellati ieri per la pioggia. 12 italiani tra cui Sinner, Musetti e il resto del derby Berrettini-Sonego ...