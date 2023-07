LIVE Berrettini-Sonego 6-7 | 0-0 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | ritorna la pioggia | teloni su tutti i campi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA EGLI ORARI DI OGGI A15.30 La giornata è così, non c’è niente da fare. Nuova interruzione pere si fa ricorso ai… 14.42 Dalle 14.45 si scopronoe si spera di non avere altre interruzioni. 14.20 Situazione complicata a Londra, ricomincia a piovere… 13.18 L’ultimo aggiornamento che arriva da Londra è che si stiano togliendo ie quindi laabbia concesso una tregua.disputeranno il terzo match sul campo n.12. 13.00 Buongiorno e bentrovati, il programma della sfida tra Matteoe Lorenzo, conclusa ieri sullo ...