LIVE Berrettini-Sonego 6-7 | 0-0 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | prossimo a ripartire il derby tricolore

(Di mercoledì 5 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA E TUTTI GLI ORARI DI OGGI A19:29 Va ribadito come l’attuale situazione sia al limite dell’assurdo, e ricordi molto quello che accadeva negli Anni ’90 con le sospensioni infinite. Solo che, al tempo, non c’erano i tetti e non c’era nemmeno un problema di generate disuguaglianze tra gente che è già al terzo turno e altra che rischia di non giocare o finire il primo. 19:26 Ricordiamo il punteggio al momento della sospensione: 6-7(5), 15-0. I due avranno, nella sostanza, poco meno di due ore e mezza utili per concludere l’incontro, qualora riuscissero a beffare l’oscurità. 19:23 Denis Shapovalov ha appena chiuso per 5-7 6-4 6-2 6-2 su Radu Albot. Manca dunque poco alla ripresa deltra Matteo ...