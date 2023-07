L’Istituto di storia della Liberazione a un passo dalla fine per 50mila euro Ma Regione Marche a guida Fdi fa resistenza | “Troppi soldi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La giunta regionale delleta da Fratelli d’Italia, non copre da due anni i costi a rendicontazione deldidelledi Ancona, una volta conosciuto come Istituto didel Movimento di. E così, per una cifra che si aggira tra i 50 e i 70mila, un pezzo di memoriae di patrimonio culturale del territorio rischia di scomparire assieme ai suoi 40mila volumi. Adesso l’ultimo appello affinché Palazzo Raffaello trovi quelle risorse e le inserisca nella variazione di bilancio prevista entro il mese di luglio: “Non ne facciamo una questione politica, ma solo di sopravvivenza – spiega Roberto Giulianelli, vicepresidente del– Con ...