Liquidata | ecco i palinsesti Mediaset | chi è dentro e chi è fuori C' è una grossa sorpresa

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Due new entry nei: Myrta Merlino, che condurrà Pomeriggio 5 al posto di Barbara D'Urso, e Bianca Berlinguer a cui invece sono destinati due programmi su Rete 4, uno in prima serata forse il martedì e poi un talk in access prime time, la fascia occupata solitamente da Stasera Italia, dove si alternerà con Nicola Porro. Mentre quest'ultimo manterrà la conduzione di Quarta Repubblica, sempre su Rete 4. "Abbiamo trasformato una rete che proponeva film e telenovelas in una rete di informazione — ha spiegato Pier Silvio Berlusconi —. Ora inizia la fase due: allargare lo spettro editoriale, puntare a un pubblico trasversale con professionisti di peso. E il nostro ideale era Bianca Berlinguer: quando l'ho detto a mio padre lui è stato zitto: si è limitato ad alzare il sopracciglio". Sulla scelta di sostituire la D'Urso con la Merlino, ...

... anni fa, a rilasciare la carta d'identità corretta L'obiezione è stata peròin modo ... Mache è arrivata un'altra beffa: 'Noi non possiamo farci niente - è stata la risposta alla ...Infine, c'è la società calcistica del Monza, che sembrerebbe pronta per esserea Vaghelis ... E poi le ville, le opere d'arte, le barche:tutto quello che dovrà essere spartito tra i ...di cosa si tratta e chi potrà andare in pensione anche a 64 anni con 1.400 euro chi rispetta ...2 o 1.5 volte l'assegno sociale, l'importo della pensione da raggiungere per poter essere

Riliquidazione del TFS, necessario fare comunicazione di cessazione TFS dopo la liquidazione degli stipendi con il nuovo CCNL Ecco come stanno le cose Orizzonte Scuola

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Meloni con Morawiecki e Salvini con Le Pen puntano a costituire nella Ue un fronte conservatore e moderato A meno di un anno dalle elezioni europee sono iniziate le grandi manovre per definire lo sche ...