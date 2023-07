L’Inter acquista Frattesi | quanto è costato e lo stipendio del calciatore Come cambia la squadra

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oggi si è ufficialmente conclusa la prima grande telenovela della sessione estiva del calciomercato in vista della Serie A 2023-2024. Dopo un lungo inseguimento, infatti,hato Davidedal Sassuolo,ha confermato l’amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali. La mezzala anche della Nazionale (che già in giornata ha sostenuto le visite mediche), era il giocatore più conteso di questa prima parte di estate e il club nerazzurro ha messo nero su bianco precedendo le contromosse di Milan e Roma che erano ancora presenti sul giocatore classe 1999. LE CIFRE DELL’OPERAZIONE Iniziamo dai freddi numeri. Il nativo di Roma dovrebbe accasarsi in nerazzurro con la formula del prestito oneroso a 6 milioni di euro con obbligo di riscatto già fissato a 27 milioni. A questa cifra sarà aggiunto ...