L’India stringe un’alleanza per lo sviluppo del 6G

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – Il Dipartimento delle Telecomunicazioni del(DoT) ha lanciato la Bharat 6G Alliance (B6GA) con l’obiettivo di promuovere le ambizioni del paese nella prossima generazione di tecnologie per le telecomunicazioni. L’alleanza comprende 75 aziende e coinvolgerà il settore privato, il mondo accademico, istituti di ricerca e organizzazioni standard. Il focus principale della B6GA è comprendere le esigenze aziendali e sociali della tecnologia 6G oltre ai suoi requisiti tecnici. Si propone di promuovere iniziative di ricerca eaperte, accelerare la creazione di brevetti correlati agli standard e unire start-up, aziende e settore manifatturiero per guidare il design, loe la messa in opera del 6G in India. Il DoT prevede che la B6GA collabori con altre alleanze 6G a livello internazionale, promuovendo la ...