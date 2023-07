Ligabue oggi in concerto a San Siro | ecco il calendario del tour autunnale

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – Tutto pronto per ildi stasera di Lucianoa San, primo dei due eventi live negli stadi programmati per il mese di luglio. Lo show del rocker di Correggio inizierà alle 21.00, ma gli ingressi saranno scaglionati nel corso della giornata: a partire dalle 15.30 Barmario, prato e prato gold dalle 16.00, I, II e III anello dalle 17.00. La prossima tappa dei live toccherà lo stadio Olimpico di Roma il prossimo 14 luglio. Pronto per settembre nel frattempo 'Dedicato a noi', nuovo album di inediti di Lucianoche uscirà a 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico e che è stato anticipato in radio dal singolo 'Riderai'. Scritto dae prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, il singolo vuole essere un promemoria messo lì a ricordarci di ...

Ligabue oggi in concerto a San Siro, ecco il calendario del tour ... Entilocali-online

