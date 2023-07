Ligabue | il 22 settembre esce l’album “Dedicato a noi”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) MILANO – A 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, il 22uscirà “a noi” (Warner Music Italy), il nuovo album di inediti di Luciano, da ora disponibile in pre-order, è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”, scritto dae prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. È L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il tour disi sta rivelando un flop? Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Alla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervista Isabella Lanza e la sua musica Banco del Mutuo Soccorso: tutte le date del tour italiano MarCloger, “Immerso ma non perso”: l’intervista