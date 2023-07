Ligabue | il 22 settembre esce l’album “Dedicato a noi”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 5 luglio 2023)– foto di Ray TarantinoMILANO – A 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, il 22uscirà “a noi” (Warner Music Italy), il nuovo album di inediti di Luciano, da ora disponibile in pre-order, è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”, scritto dae prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. È online anche il video lyric del brano, con la regia di Arnaldo Catinari e il montaggio curato da Riccardo Guernieri. In attesa del nuovo album, il Liga sarà protagonista di due concerti negli stadi di Milano e Roma: stasera, mercoledì 5 luglio, allo Stadio San Siro di Milano e venerdì 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Ma gli appuntamenti non finiscono qui: da ottobresarà impegnato in un nuovo ...