Libero Cinema in Libera Terra | al via la diciottesima edizione del festival itinerante | “Così stimoliamo il cambiamento”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dall’11 al 20 luglio si svolgerà ladiin, la più longeva rassegna dipromossa da Cinemovel Foundation e. Un cartellone che vedrà protagoniste sei opere prime di registe italiane. Il viaggio della carovana partirà da Messina l’11 luglio per chiudersi a Torino il 20 luglio (leggi qui il programma). Era il dicembre 1997. Elisabetta Antognoni e Nello Ferrieri, fondatori di Cinemovel Foundation, si trovano in viaggio in Madagascar. Entrambi appassionati di, una sera decidono di andare a vedere un film nella piccola città di Mahajanga, in unsgangherato dove c’è però una grande partecipazione del pubblico. “In Africa è ...