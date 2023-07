L' hanno fatto di proposito | esplode il caso a Reazione a Catena | gelo in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Prima o poi doveva finire, nessuno vince sempre. Lo diceva il diavolo Al Pacino travestito da giornalista di giudiziaria ne “L'Avvocato del Diavolo” ed è una massima che vale per chiunque, anche per gli ormai celebri “Gessetti” di. Il trio fiorentino ha dovuto abdicare, portando però a casa un bel gruzzolo, 94mila euro. Fatale, nell'ultima puntata su RaiUno, il gioco de “L'intesa vincente”, in cui sono stati battuti dai nuovi campioni, “I pizzicarelli”. Quest'eliminazione, però, non è piaciuta a molti telespettatori che si sono indignati e non poco. Durante il gioco decisivo per la permanenza nel programma, i tre fiorentini non sono stati brillantissimi come nelle precedenti puntate. Alla fineindovinato soltanto sei parole. Così, gli avversaripotuto cogliere l'occasione e operare il ...