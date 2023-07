L' esercito israeliano ha bombardato la Striscia di Gaza

L'ha bombardato nella notte la Striscia di Gaza, come mostrano queste immagini diffuse dal governo di Tel Aviv. Le forze di Difesa israeliane hanno comunicato di aver lanciato l'...L'operazione, che non è ancora terminata e secondo il portavoce dell'Daniel Hagari potrebbe durare ancora "uno o due giorni", ha al momento provocato dieci vittime tra i ...L'operazione Bayit Vagan, ancora in corso nella città della Cisgiordania, famosa per il suo campo profughi, è forse la più impegnativa e la più dura di quelle avviate dall'nei ...

Milano, 5 lug. (askanews) - L'esercito israeliano ha bombardato nella notte la Striscia di Gaza, come mostrano queste immagini diffuse dal governo ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...