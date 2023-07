L' escalation delle armi e i nuovi focolai | perché non si spegne la rivolta in Francia

Le immaginiscene che precedono la sparatoria avvenuta lo scorso 3 luglio in via Tocqueville, zona ... L'di violenza, secondo gli investigatori, era arrivata a seguito di una rissa. ...Moltemosse intraprese da Washington e da Pechino sono diventate quasi insindacabili. I ...tra Stati Uniti e Cina che renderà strutturalmente più difficili i progressi verso la de -. ...Intanto, secondo fonti della BBC,12 vittime solo 8 erano membri appartenenti a fazioni ... L'UNICEF si è detta profondamente preoccupata per la recentedi violenza a Jenin, "dove ...

"Forma estrema di escalation": Alta la tensione tra Georgia e Ucraina Euronews Italiano

In Francia cresce il rischio di una nuova escalation dopo la morte di un giovane colpito da un proiettile di gomma sparato dalla polizia. E nell'occhio del ciclone sono finite le cosiddette "armi inte ...Una piccola “bomba” cinese a batteria sta per debuttare al Festival of Speed (13-16 luglio) con l'obiettivo di festeggiare il terzo posto conquistato dal brand di Saic nella classifica di vendite di e ...