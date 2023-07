(Di mercoledì 5 luglio 2023) In vendita anche in Italia, questo bloc-notesfa concorrenza a ReMarkable e Kindle Scribe: buona dotazione tecnica, ottimo schermo, esperienza di scrittura notevole. Ma con i libri farete fatica

È un tablet ma è anche un lettore di ebook e soprattutto è un taccuino digitale: si chiama Paper, è fra i prodotti che più ci erano piaciuti fra quelli visti al CES 2023 di Las Vegas e ora che è disponibile in Italia abbiamo deciso di provarlo. Con schermo e - ink da 10.3" , ...

Lenovo Smart Paper, un taccuino digitale a metà strada fra tablet e lettore di ebook la Repubblica

Il bloc-notes digitale della multinazionale cinese fa concorrenza a ReMarkable e Kindle Scribe: buona dotazione tecnica, ottimo schermo, esperienza di ...