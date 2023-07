L' Einstein Telescope volano per la tecnologia italiana e il rientro dei cervelli

... racconta i grandi benefici per l'Italia, e per la Sardegna in particolare, qualora venisse assegnato al nostro paese il sito per l', un gigantesco progetto scientifico sulle onde ...La giornalista dell'Unione Sarda Maria Francesca Chiappe spiega perchè l'rappresenta il futuro economico della Sardegna : nell'isola sono tutti a favore - istituzioni, cittadini, sindacati - compresa Confindustria che però ha avanzato alcune critiche. ...Antonio Zoccoli , presidente dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare spiega l'importanza del progetto, uno dei più grandi progetti scientifici del secolo, per analizzare le onde gravitazionali , per il quale l'Italia ha candidato una miniera dismessa in Sardegna. Un progetto la cui ...

Osservatorio delle Stelle: l'Einstein Telescope potrebbe avere una ... Adnkronos

Marcella Panucci, capo di gabinetto del ministro dell'Università e della Ricerca scientifica Bernini, racconta i grandi benefici per l'Italia, e per la Sardegna in particolare, qualora venisse assegna ...They have successfully observed, for the very first time, that the early universe operated at a pace that was "five times slower". By analyzing the information gathered from quasars, celestial objects ...